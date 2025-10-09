El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

106.173 razones y 42 oportunidades

La cifra primera corresponde a los abortos practicados el año pasado, y la segunda, a los métodos anticonceptivos gratuitos que existen

Julio Rama

Julio Rama

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:12

Es bueno hablar del aborto para aportar entre todos nuestro punto de vista sin caer en el confort de considerar, por ejemplo, que hoy es ... admitido socialmente y no hacer mucho más, porque no es exactamente así: existen 106.173 razones para disentir, tantas como abortos realizados el año pasado, y 42 oportunidades para evitarlos, tantas como métodos anticonceptivos gratuitos existen, y todo ello merece análisis permanente aún reconociendo que si ha asomado estos días la curiosidad es porque le conviene a una formación política determinada mientras percibe todavía la pistola humeante de la discusión que tapa una buena parte de las vergüenzas que conviven a su alrededor.

