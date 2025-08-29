El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cortafuegos y contrafuegos

Julio Rama

Julio Rama

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:12

Ganas le dan a uno de teñirse de lapislázuli (azul bonito) el poco pelo que le queda, como hacía el dios Re, para poder tener ... la fuerza necesaria sobre el sol y sobre las nubes para controlar los incendios. O mejor, mucho mejor, se lo pediríamos a los santos de cada comarca incendiada: san Froilán, san Jorge, la virgen de Guadalupe o san Benitiño de Lérez, que poseen los cortafuegos y contrafuegos necesarios de la intervención divina, porque si lo dejamos en manos de los pirómanos y de algunos políticos, desgraciadamente, se hacen indestructibles.

