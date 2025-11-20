El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Necesitamos un vals

Se está construyendo todo un ambiente frívolo

Julio Rama

Julio Rama

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

En esta nueva sociedad que estamos fabricando es malo, muy malo, cuando se dice de alguien que «es más listo que los ratones coloraos». No ... se dice tal cosa de una persona inteligente, ni honrada, sino sobre un 'listillo', palabra de difícil traducción. Coincide generalmente con un tipo al que todo le vale si es en su beneficio y posee por añadidura amplias 'tragaderas'. Se está construyendo todo un ambiente frívolo, que encuentra siempre una Koldorespuesta que le facilita trasladar al bolsillo todo lo que encuentra fácil. Se trata de un vapor surrealista en el que estamos metidos con descaro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3

    Madrid-Santander en 34 minutos
  4. 4 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  5. 5

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada
  8. 8 Fito y Fitipaldis arrancan nueva gira en Santander y Los Tupper celebran 30 años
  9. 9

    El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega
  10. 10

    Comienzan las obras de la esperada variante de Renedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Necesitamos un vals