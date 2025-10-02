El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Al hilo de los días

Bares, qué lugares

Luis Alberto Salcines

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:11

Si se preguntase a los extranjeros que visitan España cuáles son las imágenes que la definen, muchos coincidirían en dos: los toros y los bares. ... El clima, la cultura, el carácter de los españoles favorece la sociabilidad en torno a la barra del bar y las mesas. Las tertulias entre los habituales a la hora del café, de los aperitivos, los vinos y cañas al anochecer con sus tapas de aceitunas, cacahuetes, queso o chorizo, forman parte de los hábitos de muchos españoles. Lugares de encuentro, de relación. De información entre rumores y secretos. Bares de ciudad, de barrio y de pueblo que se convierten en espacios de reunión. Gabinete Caligari lo resaltaba y usted lector, quizás, lo habrá cantado: «Bares, qué lugares tan gratos para conversar. / No hay como el calor del amor en un bar».

