Deprisa, deprisa

Vivimos instalados en un ritmo de vida frenético. Hasta hace dos semanas, con el aprimaverado otoño, con las hojas de los plátanos tapizando el suelo ... de la Avenida de España, nos dábamos los últimos baños del prolongado verano. Pero ya veíamos a finales de octubre instalar las luces navideñas mientras comíamos los primeros huesos de santo, las primeras castañas, los primeros polvorones y los comercios instalaban los adornos de un Halloween importado. No solo los niños, los mayores, alentados por los establecimientos hosteleros, se sumaron con agrado compartiendo fiesta con los pequeños. No han pasado dos días y ya comienza la campaña del 'viernes negro', antesala de las Navidades, con su prólogo de comidas y cenas de amigos, compañeros de trabajo o cualquier otro pretexto. No olviden ir reservando. Y solapándose con el final de las fiestas, ya habremos pensado qué comprar en las rebajas de enero con la cartera enflaquecida después de tantos regalos. Un nomadismo por comercios seducidos por tantas ofertas de aquello que incluso no necesitamos. Un periodo de tránsito para pensar en el Carnaval, otro calendario festivo que se ha ido intensificando y diversificando en fechas para poder acudir al mayor número de pueblos y ciudades que lo celebran. Habrá que comprar el disfraz para los niños y para nosotros, los adultos. Ya no se elaboran en casa, no tenemos tiempo. Instalados en la resaca lúdica, ya pensamos en la Semana Santa, las ofertas de viajes, la decisión de dónde pasaremos unos días de descanso. Ya en mayo, llega el Día de la Madre, las comuniones… La intensidad de los rayos de sol nos va anunciando el próximo verano. Tal vez merezca la pena detener el vértigo en el que estamos instalados. Parar, templar y mandar, dicen los taurinos.

Temas

Halloween

Carnaval