Enrique Guerra, un clásico

Los que tenemos más edad en Torrelavega, recordamos que dejando a nuestra espalda la Plaza Mayor, subíamos por la calle Martínez y Ramón y a ... nuestra izquierda se encontraba la zapatería Capillas, a continuación la tienda de imágenes religiosas de Antonio Arbeiza, después la imprenta y librería Villegas y la zapatería de Paco Cayón, corresponsal de este periódico tantos años y donde también atendía su hijo, Gabriel, que completaba junto a Mauro Muriedas la corresponsalía de El Diario. En la acera de enfrente se encontraba el despacho de los abogados y amigos Amadeo Caviedes y Emilio de Mier. La calle desembocaba en la popular Plaza de Ángel Menéndez, Plazuela del Sol, con comercios emblemáticos de la ciudad de Torrelavega: Antonino, imprenta y papelería como Villegas, y la tienda de licores El Coco. Ya sé que no cito todos los locales, no es esta columna un callejero comercial. Pero no debo olvidar a Enrique Guerra, la tienda especializada en ropa de caballero situada a unos metros de Paco Cayón. La abren en 1954, donde estuvo la pastelería Ballesteros, los hermanos Enrique y Miguel Guerra. El hijo del primero y actual propietario, del mismo nombre, estudia el Bachillerato en Torrelavega y durante ese tiempo ayudaba en la tienda a su padre, quien se había quedado solo al frente del comercio.

Los años se han ido sucediendo hasta convertirse en uno de los más antiguos de la ciudad, pocos quedarán más longevos. Trajes, chaquetas, camisas, zapatos, pijamas… de primerísima calidad es lo que puede encontrar el cliente. Enrique acudía a ferias internacionales en busca de ropa exclusiva. Recuerda viajes a París tratando de encontrar esas marcas que definen un estilo profesional y un compromiso con los fieles clientes. Adenda: el pasado 4 de enero fallecía en Madrid Teresa Dapena, viuda de Antonio Arbeiza, a los 104 años.

