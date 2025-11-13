El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Al hilo de los días

Madera de ser

Luis Alberto Salcines

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:18

Viví hasta los 12 años cerca de una bolera. El sonido alegre de la bola contra los bolos y el más sordo contra el tablón ... forman parte de los recuerdos de mis veranos de infancia. La bolera, se llamaba La Amistad, en Sierrapando, era nuestro lugar de encuentro. Los niños armábamos cuando jugaban los mayores y cuando ellos se iban, nosotros. Allí jugaba José García Pérez, Pachín, primer campeón de España juvenil, que luego estuvo en la Peña Mallavia y la Peña Bolística. Esta última, por cierto, después de celebrar brillantemente su nonagésimo aniversario este año, está atravesando un periodo de crisis al dimitir la dirección actual. Un paréntesis que desluce la conmemoración. Esperemos que el peso de la historia y diálogo con el Ayuntamiento de Torrelavega se impongan y llegue el acuerdo.

