El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al hilo de los días

Nuestros mayores

Luis Alberto Salcines

Luis Alberto Salcines

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:12

Comenta

He comenzado a leer el nuevo libro de Julio Llamazares, 'El viaje de mi padre'. Soy un fiel de su escritura, tanto de sus poemas ... como de su narrativa y libros de viajes. El que ahora presenta pertenece a este último género y es un homenaje a su padre. Llamazares emprende en coche el recorrido, en la misma época del año, que su padre y un amigo hicieron cuando en 1937 se alistaron voluntariamente y desde las montañas de León donde vivían se incorporaron en Carrión de Los Condes y de ahí, en ferrocarril con el resto de la tropa, hasta la provincia de Teruel, «donde se libró la batalla más cruel de la Guerra Civil». Durante el viaje, el narrador trata de recordar las cosas que le había contado su padre y se da cuenta que ha olvidado porque, afirma, no escuchamos a nuestros mayores cuando están vivos. Escribe: «Luego nos arrepentimos de ello y, como yo ahora, tratamos de reconstruir sus pequeñas historias con los retazos de lo que se quedó en el aire y aún alcanzamos a recordar. Por desgracia, éste es nuestro destino como generaciones, un destino que se repite y se repetirá siempre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  3. 3

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  10. 10 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nuestros mayores