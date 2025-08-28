El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al hilo de los días

Nuevo curso

Luis Alberto Salcines

Luis Alberto Salcines

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:19

El próximo lunes comenzamos septiembre. En cierto modo se baja el telón del verano de terrazas y azoteas, muchos trabajadores acaban las vacaciones, si bien ... las fiestas de la Bien Aparecida, en Cantabria, y San Cipriano, en Torrelavega, representan la clausura real. La prolongación septembrina, con su luz especial, hace más suave la entrada del otoño. Pero la incorporación de los estudiantes estos días a las aulas, más temprano que años atrás al no haber exámenes en septiembre para los rezagados, nos instala en las coordenadas de lo cotidiano. Y es ahora cuando nos planteamos qué proyectos tenemos ante el nuevo curso, utilizando el lenguaje del calendario escolar. Hay quienes no saben qué hacer con el tiempo libre, muchos que estrenan la justa jubilación después de su vida laboral. Hay tantas posibilidades en Torrelavega. Les propongo algunas, aleatoriamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander
  10. 10

    Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nuevo curso