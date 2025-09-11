Pérez Carrera, filólogo

El pasado domingo, este periódico inició una colección de diez volúmenes sobre la Guerra Civil española con la autoría de Hugh Thomas. Nunca se cierran ... determinados capítulos de la historia. La interpretación a los nuevos datos que se van conociendo, pero sobre todo la autoridad de los historiadores que lo abordan, es fundamental. Coincidiendo en el tiempo, me ha llegado la información de otro proyecto desarrollado en el mismo ámbito.

Se trata del 'Corpus Bibliográfico Comentado de la Narrativa sobre la Guerra Civil, el Exilio y el Franquismo (1956-2025)'. Consta de una introducción y la ficha de 5.105 títulos correspondientes a 3.084 autores y autoras. Lo ha realizado el grupo de Investigación Bibliográfica de Amesde (Gebamesde).

El coordinador del mismo es José Manuel Pérez Carrera, torrelaveguense de la diáspora. Estudió en el Marqués de Santillana. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, ha impartido clases en Centros de Bachillerato de España, Francia y Alemania, y Facultades de Filología de Oviedo, Alcalá de Henares, Londres y París. Fundó y presidió la Asociación de Profesores de Español.

Pérez Carrera obtuvo la beca Juan March en la especialidad de Literatura y Lengua en 1971 para realizar un trabajo sobre Eduardo Gómez de Baquero, Andrenio. Entre otros artículos sobre literatura española hay que destacar 'Historia de Proel, cuaderno de poesía (1944-1950)', de los primeros que se escribieron sobre esta histórica revista cántabra, 'Memoria de la Guerra Civil en la narrativa del siglo XXI' y el libro 'Guía de lectura: Réquiem por un campesino español'. Como coordinador de Amesde desde 2014 hasta 2024 se han publicado diez entregas de la 'Narrativa de la Guerra Civil'. Ahora hay que sumar el nuevo 'Corpus Bibliográfico'.