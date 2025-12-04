Comenta Compartir

Acabamos de atravesar uno de los picos de la cordillera montañosa del comercio navideño. El primero. Una larga ascensión que comenzó unos días antes de ... lo previsto, el 'viernes negro', cuando se inauguró la iluminación festiva. Algunas personas previsoras han realizado compras pensando en las ofertas de lo que pensaban comprar para los regalos navideños. Porque por delante tenemos otros puertos de categoría especial o fuera de categoría, como se dice en el argot del Tour: Papa Noel, los Reyes Magos, los encuentros fuera de fecha entre familiares, amigos y compañeros de trabajo o de ocio (amigo invisible, cestas de Navidad más o menos grandes…). Lo cierto es que impresiona lo que se estima gastarán las familias españolas en regalos en las próximas Navidades, 462 euros. Que no les falte nada a sus hijos, o nietos, dicen. Si añadimos los gastos de comidas y cenas propias de estas fechas, no cabe duda que la cartera quedará enflaquecida. ¿Dónde recortar? Claro que son días de celebración y alegría para muchas personas. Que a todos nos gusta regalar y que nos regalen. Pero, con qué criterios lo hacemos. A veces sin mucho convencimiento, por salir del paso, y ande o no ande, caballo grande. Un amigo me cuenta lo que piensa regalar a su padre: un pequeño número de ejemplares impresos artesanalmente de una novela inédita que tiene su progenitor. Me ha gustado mucho la idea por lo que tiene de implicación personal. Siempre he admirado a los que son creativos con las manos. Pueden realizar regalos elaborados por ellos mismos dotándoles de una carga de sentimentalidad y de memoria para los que los reciben. Y también mueven dinero. Para su realización hay que comprar los materiales necesarios, por poco dinero que cuesten. Piense, usted lector, qué sabe hacer y regálelo. Hay algo de usted en él.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión