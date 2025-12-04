El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luis Alberto Salcines

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:13

Acabamos de atravesar uno de los picos de la cordillera montañosa del comercio navideño. El primero. Una larga ascensión que comenzó unos días antes de ... lo previsto, el 'viernes negro', cuando se inauguró la iluminación festiva. Algunas personas previsoras han realizado compras pensando en las ofertas de lo que pensaban comprar para los regalos navideños. Porque por delante tenemos otros puertos de categoría especial o fuera de categoría, como se dice en el argot del Tour: Papa Noel, los Reyes Magos, los encuentros fuera de fecha entre familiares, amigos y compañeros de trabajo o de ocio (amigo invisible, cestas de Navidad más o menos grandes…). Lo cierto es que impresiona lo que se estima gastarán las familias españolas en regalos en las próximas Navidades, 462 euros. Que no les falte nada a sus hijos, o nietos, dicen. Si añadimos los gastos de comidas y cenas propias de estas fechas, no cabe duda que la cartera quedará enflaquecida. ¿Dónde recortar? Claro que son días de celebración y alegría para muchas personas. Que a todos nos gusta regalar y que nos regalen. Pero, con qué criterios lo hacemos. A veces sin mucho convencimiento, por salir del paso, y ande o no ande, caballo grande. Un amigo me cuenta lo que piensa regalar a su padre: un pequeño número de ejemplares impresos artesanalmente de una novela inédita que tiene su progenitor. Me ha gustado mucho la idea por lo que tiene de implicación personal. Siempre he admirado a los que son creativos con las manos. Pueden realizar regalos elaborados por ellos mismos dotándoles de una carga de sentimentalidad y de memoria para los que los reciben. Y también mueven dinero. Para su realización hay que comprar los materiales necesarios, por poco dinero que cuesten. Piense, usted lector, qué sabe hacer y regálelo. Hay algo de usted en él.

