Renovarse o morir

Luis Alberto Salcines

Luis Alberto Salcines

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15

Uno de los temas más frecuentes en estas páginas es la situación del pequeño comercio frente a la invasión de las franquicias en los centros ... históricos y la instalación de las grandes superficies en la periferia de las ciudades. La jubilación de los tradicionales comerciantes, la falta de vocación o la escasa rentabilidad de quienes debieran ser sus relevos naturales, sus hijos, que no ven estímulos suficientes y prefieren alquilar o vender los locales, contribuye a la formación de un nuevo panorama: las ventas por internet, nuevo lenguaje comercial especialmente para los jóvenes. Los vocacionales comerciantes tratan de encontrar salidas a la situación. Ideas que contribuyan a dar aliento a su trabajo.

