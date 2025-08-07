Comenta Compartir

Uno de los temas más frecuentes en estas páginas es la situación del pequeño comercio frente a la invasión de las franquicias en los centros ... históricos y la instalación de las grandes superficies en la periferia de las ciudades. La jubilación de los tradicionales comerciantes, la falta de vocación o la escasa rentabilidad de quienes debieran ser sus relevos naturales, sus hijos, que no ven estímulos suficientes y prefieren alquilar o vender los locales, contribuye a la formación de un nuevo panorama: las ventas por internet, nuevo lenguaje comercial especialmente para los jóvenes. Los vocacionales comerciantes tratan de encontrar salidas a la situación. Ideas que contribuyan a dar aliento a su trabajo.

Así lo hizo Enmarcaciones Robledo cuando trasladó su local de la calle Consolación unos metros en sentido a la iglesia de la Asunción, ampliando el local y abriendo un espacio dedicado a exposiciones de artistas, preferentemente locales. Algo parecido ha hecho Miguel Rincón con su peluquería Difusión, también situada hasta hace unos días en la arteria Consolación. Su desplazamiento ha sido en sentido contrario, atravesando Julián Ceballos para abrir en Pasaje de Saro. Dos niveles, en el superior, es la novedad, un espacio polivalente con capacidad para unas cuarenta personas. En él se contempla realizar exposiciones, presentaciones de libros, conferencias... Para comenzar, una selección de dibujos de Pedro Sobrado con la mujer como protagonista, temática en la que está instalado los últimos años. Exquisita decoración, cuidada hasta en los pequeños detalles, pensada en los clientes que van a ser atendidos, luminosidad y funcionalidad. Como dice el viejo adagio, renovarse o morir.

