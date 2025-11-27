El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sniace en la memoria

Luis Alberto Salcines

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:14

La pasada semana tuvieron lugar en nuestra ciudad las IV Jornadas de Patrimonio Industrial de Cantabria coordinadas por Víctor Moreno. Hubo varias conferencias y se ... inauguró una exposición en el Ferial de Ganados bajo el título 'Sniace, del eucalipto a los tejidos'. La empresa centró el interés de la mayor parte de las intervenciones. Con motivo del encuentro, un grupo de personas fuimos invitadas a visitar el estado actual de la factoría, lo que queda de ella. Algunas con unos vínculos muy concretos con la empresa, sentimentales unos, laborales otros. Estuvo Blanca Rosa Gómez Morante, exalcaldesa, conocedora del incierto futuro; Soledad Nogués, autora de un imprescindible estudio sobre Sniace; Conchi Castañeda, periodista que tanto informó de su crisis; Borja Peláez, actual concejal, empleado en la empresa; Tate, ecologista y reivindicativo ciudadano siempre; y Quique Gutiérrez Aragón, haciendo fotos sin parar: le saldrá del recorrido una excepcional exposición. Tuve el privilegio de asistir. Mi madre trabajó hasta su jubilación en el Laboratorio. Para todos, fue una visita estremecedora. El impacto visual de las naves y largas y anchas calles entre ellas fue sobrecogedor. Desde el exterior, cuando uno circula por la autovía paralelamente al recinto, no se imagina su extensión, ni la grandiosidad de las arquitecturas. La contemplación de la arqueología sobreviviente, los materiales de derribo, escombros acumulados, el vacío de los edificios, produce una impresión terrible, desoladora. Imágenes que uno asocia a ciudades en guerra, ¿Gaza, Ucrania? ¿Se conservarán algunos de los elementos icónicos que aún quedan, las chimeneas, Edificio PASA? Se constituyó en 1939, se cierra en 2020, después de años de crisis, huelgas, encierros y desesperanza. Más de tres mil empleados llegaron a trabajar en ella. La memoria de una ciudad, de varias generaciones. Páginas de historia. No habrá más penas ni olvido.

