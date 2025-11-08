El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jóvenes y botellón

Habría preguntarse hasta qué punto la gran preocupación generada por el fenómeno viene motivada por los riesgos de salud de los jóvenes, o por otro tipo de intereses

Luis Ruiz Aja

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:38

Periódicamente, el ocio nocturno juvenil pasa a ser noticia y generar alarma social cada vez que surge algún incidente mediático, mientras se descuidan otros riesgos ... crecientes como las 'adicciones sin sustancia' (abuso de las pantallas, apuestas on line…)

