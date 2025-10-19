El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

De delincuente a funcionario

En España y en Cantabria vemos con estupefación medidas judiciales que deterioran el prestigio y la credibilidad de las leyes y de los jueces

Manuel Ángel Castañeda

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:32

Comenta

La Justicia es pilar básico de la democracia. Una sociedad en la que no funcione con rigor y equidad está abocada al fracaso y a ... que cada persona opte por resolver de forma individual sus diferencias. Un regreso al ojo por ojo, a la venganza y a la ley del más fuerte. Cuando se aprueban leyes que no atienden a un mínimo equilibrio entre el delito y el castigo se genera un espacio de legítimo malestar que desemboca en la no aceptación de las normas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  2. 2

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  3. 3

    El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político
  4. 4

    Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega
  5. 5 El modelo Viflip de reconversión de locales en viviendas se expande en Cantabria
  6. 6

    Santiago Díaz apoya un proyecto «bueno para el Racing, Santander, Cantabria y la ciudadanía»
  7. 7 La cántabra India Rojo, campeona mundial júnior de patinaje
  8. 8

    David Saiz: «Ahora merece la pena ordeñar; si se hacen las cosas bien se puede vivir»
  9. 9

    La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira
  10. 10 Tren a Bilbao: un proyecto «irrenunciable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes De delincuente a funcionario