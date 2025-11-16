El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El espíritu de la Transición

La lección que dimos los españoles tras la muerte de Franco debe servirnos de guía para el presente

Manuel Ángel Castañeda

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:39

El próximo jueves, día 20 de noviembre, se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco. Toneladas de papel se han cubierto de tinta para ... analizar la dictadura y muchas menos para valorar la Transición, que fue el paso de un régimen totalitario a una democracia plena. Aquel «milagro» de salir de la dictadura y alcanzar el gobierno del pueblo, sin muertes ni exilios ni cárceles, fue posible por el acuerdo entre los franquistas, que tenían todo el poder, y los comunistas y socialistas, que aspiraban a la libertad. Al entendimiento entre dos formas de entender la política completamente divergentes se la ha denominado el espíritu de la Transición.

