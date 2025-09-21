El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las metas de Cantabria

Hay margen para acelerar la ejecución de proyectos y llegar al final de la legislatura con buen balance

Manuel Ángel Castañeda

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:25

La legislatura que comenzó tras las elecciones de finales de mayo de 2023 ha superado su ecuador. En algo menos de dos años, los cántabros ... volveremos a las urnas para elegir a los diputados que deberán nombrar un nuevo Gobierno y también se deberán renovar los consistorios de los 102 municipios de la región. En los más o menos 19 meses que restan de acción de Gobierno, en todos los niveles, hay margen para acelerar la ejecución de proyectos y llegar al final de la legislatura con buen balance.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  9. 9 Attaoui, quinto en la final de 800
  10. 10

    Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las metas de Cantabria