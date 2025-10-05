El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Padura retrata el fracaso del comunismo

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:43

Leonardo Padura es, sin duda, uno de los grandes escritores en lengua española vivos. Su prosa es directa, clara e imbuida en la creatividad de ... los cubanos para manejar el idioma. Los premios avalan su trayectoria, que comienza con el café Gijón y termina, por ahora, con el Princesa de Asturias. Padura mantiene su residencia habitual en La Habana y viaja por todo el mundo pronunciando conferencias. Ese privilegio –cuando lo normal es privilegio estamos ante una dictadura– le hace sospechoso de cierta connivencia con el régimen castrista, pero sus obras indican lo contrario. Padura vive y escribe en cubano y para él, como le sucedió a otro grande de las letras, Guillermo Cabrera Infante, vivir fuera de la isla supondría una muerte en vida.

