La Remonta, en manos muertas

Es un terreno desaprovechado que podría proporcionar casa a muchos santanderinos si Defensa llega a un acuerdo con el Ayuntamiento

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:36

La finca de La Remonta, una de las joyas para la expansión urbanística de Cantabria, es un ejemplo paradigmático de la incompetencia a la que ... se suma el desprecio por lo público. Estos días vuelve a la actualidad esta gran superficie, nada menos que 289.000 metros cuadrados, por unos incendios detectados en las viejas y abandonadas instalaciones del decrépito cuartel de caballería. La propiedad del terreno es del Ministerio de Defensa, traducido al lenguaje presente, un terreno de titularidad pública, es decir una finca que es de todos los españoles.

