El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Santander y la turismofobia

Cantabria no es una zona masificada lo que sucede es que no se han adaptado los servicios a la demanda

Manuel Ángel Castañeda

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:34

La Semana grande de Santander y el inicio de la temporada turística han atraído hasta Cantabria a miles de visitantes, como casi todos los años. ... Los turistas son una molestia para una parte de los cántabros y una fuente de riqueza para muchos otros. El debate se repite año tras año. Ahora el norte de España se ha puesto de moda y eso, unido a que viajar se ha convertido en un producto de primera necesidad, ha producido aglomeraciones, incidentes e incluso delitos en nuestra región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  2. 2

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    Ciao, pretemporada
  5. 5

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  6. 6

    Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano
  7. 7

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  8. 8

    Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte
  9. 9 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  10. 10

    Cantabria agranda su privilegio como la comunidad mejor financiada del país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santander y la turismofobia