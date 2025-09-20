El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Y en qué quedaron los aranceles de las narices?

El escenario actual plantea serias amenazas para las empresas familiares pero también abre el camino para que vuelva a brotar el espíritu emprendedor

Manuel Bermejo y Manuel Huerta

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:28

Pues bien, el arancel estadounidense aplicado a las exportaciones desde la Unión Europea (UE) hacia EE UU ha quedado establecido en un 15% como límite ... máximo para la mayoría de los productos, según el acuerdo político alcanzado el 27 de julio de 2025 y puesto en vigor el 1 de agosto de 2025. Desde la llegada del presidente Trump a la Presidencia americana en enero de 2025, exhibiendo la imposición de aranceles como una de las herramientas centrales de su segundo mandato, la gran prioridad de tantos empresarios familiares españoles es la de cómo gestionar el impacto de estas medidas.

