Lo que vieres

Una rotonda o un carro de Carrefour son el reflejo de una sociedad

Manuel Rebollar

Manuel Rebollar

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:22

Una rotonda es el espejo de una sociedad. Cuando quieras saber cómo es un país, fíjate en cómo se aborda una rotonda, cómo se incorpora ... la gente y cómo se permite –o no– hacerlo a los demás. Ahí aparece el concepto de ceda el paso, esa concesión al dinamismo de la existencia en comunidad, la necesidad de que todo esté en movimiento, de que fluya la comunicación y de que todo el mundo quede incorporado a la rueda de la vida; porque una sociedad es un conjunto de individuos que la construyen sabiéndose esenciales para que todo funcione, un organismo vivo donde cada uno aporta lo que es y donde se encuentra el equilibrio cuando nada se detiene, donde todos encuentran su sitio en la rotonda y cada cual lleva su vehículo hasta su destino, que es el de todos.

