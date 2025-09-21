El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El peligro de los videojuegos

Jugar con moderación ayuda a divertirse, practicar idiomas y resolver problemas, pero los datos demuestran que los perjuicios son mayores que los beneficios

Manuel Sánchez Monge

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:25

La adicción a las pantallas en general y a los videojuegos en particular origina frecuentemente tratamiento psicológico. Según el INE, un 45% de la población ... utiliza los videojuegos habitualmente. Y ese porcentaje crece hasta el 75% si se trata de varones entre 10 y 15 años. Es verdad que jugar moderadamente con este tipo de juegos puede servir para divertirse, practicar idiomas o aprender a resolver problemas. Pero en general los datos demuestran que los perjuicios son mayores que los beneficios. Los adolescentes y jóvenes suelen jugar a los que crean adicción, a los que reclaman micropagos, etc.

