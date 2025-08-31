¿Quiere ser usted un perennial?

En la vida de las personas se establecen normalmente una serie de etapas: la niñez, caracterizada por los juegos; la juventud como tiempo de formación, ... la adultez o época del trabajo y los mayores que viven la jubilación. La mayoría de las Constituciones establecen diferentes derechos y deberes para los menores, los estudiantes, los trabajadores y los jubilados. También la ONU ha creado: la Unicef para los niños, la Unesco para la educación y la OIT para los trabajadores y retirados. Pero este modelo secuencial está en entredicho. Se empieza a hablar de 'perennials'.

¿Quiénes son y qué rasgos los definen? El término fue popularizado por la empresaria y escritora Gina Pell en 2016 y sus raíces son las palabras latinas per (a través de) y annus (año) que juntas forman perennis, es decir lo que vive a lo largo del tiempo, lo que es duradero.

Los 'perennials' no se definen por su edad y no aceptan las viejas clasificaciones de boomer o millenial. Una persona de 25 años y otra de 65 pueden ser ambas 'perennial'. Lo que les define son sus intereses, sus actitudes y sus formas de pensar. Cultivan la creatividad, reclaman su participación activa en la vida profesional, social y cultural. Su pretensión es estar «al día» en el uso de las nuevas tecnologías y otras herramientas de trabajo. Cada vez hay más personas que alargan la edad de la jubilación, quieren seguir trabajando y hay empresarios que los emplean. La jubilación temprana no es buena para la salud, ni una liberación para muchos.

¿Qué caracteriza a un perennial?

–Aprenden constantemente: ven la formación continua como una necesidad para estar actualizados y mantenerse competitivos en el mercado laboral. Muestran interés por el dominio de nuevas tecnologías e intentan desarrollar nuevas habilidades y conocimientos.

–Son resilientes: Fomentan su capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, laborales o sociales. Incluso promueven una nueva forma de trabajar: no solo a tiempo completo, sino también trabajo por proyectos, trabajar como consultor, colaboraciones freelance o interim management, lo cual les abre más puertas en el mercado laboral. los perennials ven el cambio como una oportunidad y no como una amenaza

–Construyen redes intergeneracionales: Son capaces de relacionarse con personas de todas las edades, compartiendo experiencias y aprendiendo mutuamente. Defienden que las redes intergeneracionales no solo permiten compartir conocimientos, sino que también facilitan la apertura de nuevas oportunidades.

–Son personas a las que les encanta viajar y descubrir cosas nuevas. Lo importante es moverse y conocer nuevos lugares o culturas.

–Les gusta el deporte y se cuidan. Les gusta hacer ejercicio físico y van a clases al menos una vez a la semana.

–Los perennials aprovechan el tiempo libre al máximo para hacer todo tipo de actividades, acudir a eventos o disfrutar de vacaciones increíbles.

Ser perennial significa mucho más que desafiar la edad cronológica. Hay que estar dispuesto al aprendizaje continuo, fomentar la resiliencia y la colaboración intergeneracional. Los profesionales senior pueden convertirse en un ejemplo vivo de lo que significa ser un perennial: una generación eterna, siempre relevante y preparada para enfrentar el futuro.

La variedad dominará entre las personas mayores que antes se agrupaban, en su inmensa mayoría, bajo la categoría de jubilados. Sostienen que no dejamos de trabajar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de trabajar. Y continuar haciéndolo más allá de la edad de la jubilación reduce los conflictos intergeneracionales entre los que reciben y los que pagan con sus cotizaciones las pensiones y la atención sanitaria. La diversidad de situaciones domina en cualquiera de las etapas de la vida y la edad juega un papel cada vez menor en nuestras formas de vivir. Los 'perennials' han venido para quedarse.

En España, el porcentaje de hombres y mujeres perennials que usan Internet no deja de aumentar con el paso de los años. De hecho, el crecimiento es muy significativo en los últimos cuatro años. Los perennials usan Internet mucho más conscientemente según sus creencias, hábitos y valores sociales.

Las organizaciones tienden a clasificar a sus empleados por su edad. Hoy se dice que un mismo espacio de trabajo pueden compartirlo miembros de todas las generaciones. Cada grupo, supuestamente, tiene características propias de su generación que los hace comportarse de una manera diferente a la otra.