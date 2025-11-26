El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Franco

No se ha hecho crítica estética del franquismo. Solo se ha utilizado su figura para hacer política en este melancólico 2025

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

Imagínate que los ciudadanos españoles de 1925 hubieran vivido obsesionados con algo que ocurrió en 1836. La historia hay que conocerla, pero no es bueno ... que te paralice. Yo estoy molido de aburrimiento de Francisco Franco. Yo creo que si el mismísimo Franco se levantara de la tumba, y contemplara su inmortalidad, explotaría en una gigantesca e inhóspita carcajada que se derramaría sobre los españoles y españolas de izquierda, de derecha, y de cualquier condición política o moral. No se ha hecho crítica estética del franquismo. Solo se ha utilizado su figura para hacer política en este melancólico 2025, al que ya le queda poco de vida. Vivo en el país más vintage del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  5. 5 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  6. 6

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  7. 7

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos
  8. 8

    Telefónica propone en su nuevo ERE la salida de 40 de los 91 trabajadores de Cantabria
  9. 9 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  10. 10 Seis denuncias al día en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Franco