El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Esculturas

Marcos Díez

Marcos Díez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

No es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad. No es lo mismo una ciudad grande que una pequeña. No es lo ... mismo un clima cálido que uno en el que se te congelan los huesos. No es lo mismo el campo abierto que las montañas que te cierran la visión. No es lo mismo vivir tierra adentro que a la orilla del mar inabarcable. No es lo mismo crecer junto a un bosque que frente a una fábrica. Los lugares no tallan. Nos talla también la climatología. Poco a poco nos van modelando el carácter: más cerrados o más abiertos, más propensos al movimiento o a la quietud, más afables o más huraños, más confiados o más desconfiados, más generosos o más mezquinos, más flexibles o más rígidos. No es lo mismo pasar la infancia en una casa grande que en una pequeña, con luz que sin luz. No es lo mismo crecer con cariño que sin él, de espaldas a la naturaleza o bañándonos en la poza cristalina de algún río, con libros que sin libros, con mucho dinero o con poco dinero o con nada de dinero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  3. 3

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  4. 4

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  5. 5

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  6. 6 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  7. 7

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  8. 8

    El Gobierno frena los plazos del nuevo Cine Pereda y enfría su estreno en 2026
  9. 9 Cantabria consagra por ley un nuevo modelo de concesiones para construir carreteras
  10. 10

    La reconstrucción del Hotel París supera otro trámite y solo falta la licencia de obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Esculturas