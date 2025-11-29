El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Con sol dentro

¿Qué hacemos ahora?

Marcos Díez

Marcos Díez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:41

Aver cómo te lo digo, me dijo. ¿Qué me tienes que decir?, dije yo. Lo sabes de sobra, no me vengas con esas, no vayas ... de listillo, me respondió él. ¿Te refieres a aquello? Sí, justo de aquello te estoy hablando, ¿te crees que no iba a enterarme? ¿Quién te lo ha contado? Eso a ti no te incumbe. Bien, y ¿qué hacemos ahora?, contesté yo. ¿Qué hacemos ahora?, repitió riéndose. Me encogí de hombros y él se encogió de hombros también y nos quedamos un rato mirando a la bahía. Mira, me dijo extendiendo uno de sus brazos y apuntando con el dedo índice, ¿ves aquel mercante? Tienes hasta que salga por la bocana del puerto, hasta que lo perdamos de vista y no sea ni siquiera un punto en la lejanía, para decirme tú a mí qué demonios vamos a hacer. Aquello me dio un respiro. Al menos tenía unos minutos para pensar. Algo se me ocurriría. Pensé en lanzarme al agua y alejarme nadando, pero ya estábamos en noviembre y me imaginé chapoteando torpemente con los vaqueros, el jersey, las botas y el plumífero.

