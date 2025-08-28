El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Café para todos' para adquirir la nacionalidad

La Ley de Memoria Democrática en este punto nada tiene que ver con el exilio, prima la línea masculina, colapsa los registros y no revisa antecedentes penales

María Luz Rodríguez

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:19

Cuando en 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática (LMD), el objetivo era cerrar una de las heridas causadas por la Guerra Civil mediante ... el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados que habían sido excluidos de la Ley de Memoria Histórica. El 21 de octubre finalizará el plazo para solicitar convertirse en español al amparo de la LMD que, en su aplicación, ha producido consecuencias controvertidas.

