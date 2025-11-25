El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Anticipar el futuro

Deberíamos renovar la convicción de que la erradicación de la violencia de género pasa por seguir ampliando lo común

María Silvestre Carrera

Catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

Durante décadas, la violencia contra las mujeres fue considerada un asunto privado, casi íntimo, confinada al espacio doméstico y envuelta en silencios que parecían imposibles ... de romper. En el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, basta con recordar cómo vivían las mujeres bajo la dictadura y cuáles eran las orientaciones para ser una buena esposa. Sin embargo, una de las conquistas del feminismo y de la sociedad democrática ha sido precisamente la capacidad de trasladar la violencia de género a la esfera pública. Lo que antes se escondía tras las paredes del hogar hoy está presente en el debate político, jurídico y social. Y ese desplazamiento no es menor: es un indicador de madurez democrática y de comprensión colectiva de que las violencias machistas no son episodios aislados, sino manifestaciones de una desigualdad estructural que atraviesa nuestras vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los 40 años de Terminal Sur
  2. 2

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  3. 3

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  4. 4 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  5. 5

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  6. 6

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  7. 7

    El Instituto de Medicina Legal dejará Las Salesas y Valdecilla y se trasladará a Cazoña
  8. 8

    El PP se sale con la suya y la votación de las enmiendas al Presupuesto de Cantabria será por separado
  9. 9

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  10. 10

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Anticipar el futuro