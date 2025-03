Avalistas bajo presión

Tranquilos, que les voy a ayudar. Sé que están sometidos a mucho estrés en las últimas semanas y que aún les queda lo peor, pero ... no se preocupen. Ante todo, mantengan la calma. Nadie dijo que ser avalista fuera fácil. Ya no hay vuelta atrás, son ustedes los ochenta elegidos, asúmanlo. Sé que hubiesen preferido que el gran jefe hubiera seguido, pero algún día tenía que ser, así que ustedes, como avalistas, deben saber algunas cosas que les serán de suma utilidad antes de tomar una decisión de tanta trascedencia. Lo más probable es que los cuatro candidatos a la sucesión les hayan bombardeado ya con las bondades de sus planes de futuro. De hecho, ya habrán recibido-leído las cartas de presentación en las que los aspirantes explican los motivos que les han llevado a dar el paso: «por responsabilidad», «porque creo firmemente en el presente y futuro del partido», «porque quiero liderar un proyecto ambicioso», «porque es necesaria una renovación para generar ilusión», «por...».

Pero no se quedarán ahí. Hasta el 4 de abril seguro que aún reciben esa llamada telefónica que están esperando para tomar un café. Avalistas, cabeza fría. No se entreguen en el primer momento. Piensen que sus avales les asociarán directamente con el beneficiario y que, si este fracasa, ustedes pueden quedar señalados. Así que evalúen las posibilidades reales de éxito antes de tomar una decisión. Y no se aceleren, no tomen ninguna decisión, aguanten, que no tardarán en llamarle el resto de candidatos. Si no lo tienen claro, siempre funciona bien lo de hablar entre ustedes para sondear el clima interno. Y ya con el estudio de mercado hecho, no lo piensen más: avalen. Piensen que el patriarca ha insistido en que se mantendrá «imparcial» en la carrera para relevarle y, sobre todo, que ustedes, avalistas, forman parte de ¿«una gran familia»?