El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Contra las cuerdas

Desalmados

Mario Cerro

Mario Cerro

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Después de lo que hemos vivido en las últimas semanas me veo en la obligación de hacer un ranking. No estaba previsto porque para eso ... está el INE o el Icane, pero me temo que no contemplan, al menos por el momento, hacer un ranking de desalmados. Esta lista improvisada no está basada ni en encuestas ni en datos estadísticos ni en nada parecido, únicamente en apreciaciones subjetivas, pero estoy convencido de que usted, si se lo propone, hará uno muy similar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4 Seis mil cuervos bailan con Fito
  5. 5

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Desalmados