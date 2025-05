Comenta Compartir

No me puedo entretener mucho que hay que repasar Lengua y se nos echa el tiempo encima. El tema 8, en concreto: las formas verbales, ... la conjugación, separar el lexema o raíz de las desinencias, las palabras con 'g' y 'j' y las partes de la noticia. Así me gusta, que se enseñe desde Primaria a distinguir las informaciones de los bulos. Pero hay otro apartado que por ahora se nos atraganta: las palabras tabú y los eufemismos. Habrá que hacer un esfuerzo extra en la explicación. Según el libro de Quinto, las palabras tabú son los términos cuyo uso está mal visto por la sociedad, mientras que los eufemismos son las palabras con las que sustituimos a aquellas tabú. Siempre es mejor para la comprensión del alumno poner ejemplos, pero mejor no reproducir lo que a un niño de diez años le pasa por la cabeza cuando le dices que te cite alguna de esas palabras (técnicamente) inapropiadas. Dejémoslo con que fluyen solas, algo que no ocurre con los eufemismos. Muchos de ellos por aquí suenan a chino. Así que me he limitado a poner ejemplos del libro con sus palabras tabú para repasar: entrado en carnes (gordo), centro penitenciario (cárcel), poco agraciado (feo), conflicto bélico (guerra)... Pero no lo veo claro. Hay que profundizar. Así que hoy, gracias a la siempre inestimable ayuda de nuestro presidente y de sus wasaps, estamos haciendo otro ejercicio para afianzar los conceptos y que el chaval vaya al examen con los deberes hechos. Ahí va. Subraya las palabras tabú de los siguientes textos y sustitúyelas por eufemismos: «¿Hablaste con el petardo de Vara?». «Llámalo y dile que es impresentable». «Es una pájara». «Convendría que le pegarais un toque y que dejara de tocar los... (las narices)». Ahora sí que está preparado para aprobar.

