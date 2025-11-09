Presupuestos con creatina

Comenta Compartir

Gastos de personal, gastos corrientes, gastos financieros, transferencias corrientes... Estoy empezando a sentirme mal. Creo que voy a tener que recurrir a algún suplemento para ... que mi cuerpo sea capaz de digerir los 3.913 millones del Presupuesto de Cantabria para 2026 y no acabe inflamado. Fondo de contingencia, inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros, pasivos financieros... No aguanto más. Quizá con algo de magnesio recupere, para algo es el rey de los suplementos. Todos los capítulos con sus cifras en euros y la variación interanual y los 447 millones para el pago de la deuda... O me hará falta más vitamina D3 para absorber mejor el calcio y el fósforo. 1.376 millones para el pago de las nóminas de todos los ámbitos de la Administración. Y el presupuesto Consejería a Consejería, una a una, hasta nueve. Ya sé, me puede venir bien el Omega 3 para fortalecer las neuronas. 538.484.182 euros para inversiones en el próximo año y 7.625.806 euros para la ejecución de la demolición de la Residencia Cantabria... El cerebro me echa humo con la negociación del Presupuesto. 663 millones para los gastos corrientes y 16.800.000 euros destinados a la mejora y construcción de centros e infraestructuras educativas. Me mareo. ¿Y si recurro a la ashwagandha, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad? 15.543.152 euros suman las partidas destinadas al Mupac, La Lechera y el Reina Sofía, que culminarán en 2026. O me hará falta más vitamina D3 para absorber mejor el calcio y el fósforo. No «elucubren» mucho, tengan piedad de nosotros y lleguen a acuerdos presupuestarios por el bien de todos. ¿Presupuestos prorrogados ? ¿Elecciones anticipadas? Quizá con la creatina recupere la energía gastada en este comentario.

