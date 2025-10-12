Comenta Compartir

Soy muy fan de Marta. Eso sí que es tener autoridad. Con seguridad y carácter, pero sin prepotencia ni soberbia. Sin estridencias ni aspavientos. Si ... hay que rectificar porque te has equivocado, se rectifica, y si hay que sacar una tarjeta roja, pues se saca, que para eso es la encargada de impartir justicia. Eso sí, explicando al infractor el motivo y acompañando el veredicto con una sonrisa de empatía, a la que no estamos acostumbrados. Nadie. Tampoco el defensa del Málaga con pasado racinguista que recibió la cartulina con los brazos en jarras escuchando algo así como «no me queda otro remedio, pero te tienes que ir a la calle por este patadón. Ya sabes, el fútbol es así». Muy bien Marta, así se hace. ¿Dónde te habías metido hasta ahora? Vuelve cuando quieras, pero no olvides las tarjetas, te necesitamos. Y no solo en El Sardinero. Queremos más 'Martas' como tú para mostrar tarjetas rojas a quien las merezca. Sin acritud, por supuesto. Siempre hay decisiones difíciles y podemos dudar del color de la tarjeta, pero hay veces que las rojas son de manual. Tan claras como la de Montero hace siete días. O la que tenía que haber visto quien dio por muerta a una paciente de 82 años que acudió a una consulta donde le comunicaron la noticia de su defunción. «Mire usted, es que vemos que figura en el sistema como fallecida». Imaginen el 'shock' al escuchar esto. Marta la saca seguro, sin ayuda del VAR. Y también a ese exalcalde que, siendo regidor, convocó un concurso para ganar su plaza fija de encargado de Mantenimiento. Roja directa. Y otra a los equipos negociadores de la subida salarial de los docentes, incapaces hasta ahora de cerrar un acuerdo. Una roja compartida, en este caso. Vuelve pronto, Marta, te necesitamos.

