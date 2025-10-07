El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un concierto en La Caseta

Marta San Miguel

Marta San Miguel

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:09

Comenta

A la una de la tarde iba a empezar el concierto en La Caseta de Bombas. Por las ventanas, donde debía estar la bocana y ... Peña Cabarga, se veía en su lugar una mezcla blanquecina de bruma y lluvia. Era imposible diferenciar la bahía de Santander del cielo. El restaurante había colocado sus mesas alargadas de tal manera que una esquina del comedor estaba diáfana. Justo ahí, en una media luna perfecta, veinte hombres vestidos de azul esperaban la señal del director del coro. De pie estaban las voces, y delante, los músicos con sus guitarras y bandurrias, el acordeón, el clarinete, la mandolina. Los camareros servían en silencio y sus bandejas parecían de goma blanda en vez de metal. Era sábado, los últimos en entrar posaron los paraguas empapados y se sentaron. La bruma afuera era cada vez más densa. Entonces, la Agrupación Puertochico empezó a cantar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  6. 6 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  7. 7

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  8. 8

    El exalcalde de Santillana: «Espero que se repare todo el daño que me han hecho»
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10

    La teoría del caos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un concierto en La Caseta