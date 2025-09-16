El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El horario es lo de menos

Marta San Miguel

Marta San Miguel

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:13

Realmente es un problema menor, dirán algunos. Y además, es un problema que se va a solucionar en cuestión de semanas o días o meses – ... con la Administración uno ya sabe que los tiempos son etéreos–, pero lo que ha sucedido en Santander con las bibliotecas es una fábula de la que podemos sacar varias lecturas. Desde hoy, martes, las bibliotecas municipales estarán cerradas por la mañana y van a abrir solo de 16.00 a 21.00 horas. Al parecer, el jefe de servicio pidió más personal cuando supo que quedarían siete vacantes y el Ayuntamiento ya trabaja en cubrirlas. Pero el horario es lo de menos.

