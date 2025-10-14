El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Otro hundimiento

Marta San Miguel

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 07:12

Comenta

La última vez que Vital Alsar visitó Santander fue en 2018. Usaba una especie de andador, y verlo apoyado para moverse causaba la misma impresión ... que ver a un barco navegar con flotadores. Aún así, subió hasta La Magdalena para ver sus galeones y la balsa. Allí concedió una entrevista a este periódico, y entre proyectos de futuro y promesas para salvaguardar el pasado, me contó que cuando era pequeño podía ir desde su casa en el Barrio del Rey de General Dávila hasta La Maruca saltando sobre las tapias y los muros de piedra. Pensé en la leyenda de esa ardilla que podía cruzar España de encina en encina al imaginarlo buscando el mar. «Cuídame estas balsas, las tienen que ver tus nietos», me dijo. Y mi manera de cuidarlas fue escribir sobre ellas.

