Donde ponemos la cabeza

Marta San Miguel

Marta San Miguel

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:11

Hay cambios que merecen la pena solo el instante inmediato al que suceden, después se diluye el hechizo. El más evidente es el de girar ... la almohada y apoyar la cabeza en la parte fresca de la sábana, o el primer trago de un vaso de agua, o descalzarte al llegar a casa. El bienestar o lo que sea que provocan estos gestos termina tan rápido que enseguida estás envuelto en la búsqueda de una nueva postura. Pero mientras sucede, bendita novedad. Como bendita es la vuelta al cole.

