El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cada tiempo, su demonio

No sé advertir del daño de las redes a un adolescente sin sonar como un mester de clerecía

Marta San Miguel

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:22

Comenta

Como cada época tiene sus demonios, en esta cargamos las tintas contra los móviles. Ningún tiempo pasado fue peor en ese sentido, que tenemos en ... el bolsillo la tentación y el aislamiento y el riesgo. Pero ahora que Australia está probando el efecto de retrasar el acceso a las redes sociales a los 16 años, la legalidad está chocando con la realidad: los chavales son hábiles por definición, todos lo fuimos para sortear las vetas de nuestro tiempo, y si les ponen zanjas, ya buscarán ellos y los gigantes tecnológicos la manera de saltárselas. No sé si por eso, o por una cuestión de contemporaneidad, da igual los artículos que se escriban en este periódico, las investigaciones que realicen relumbrosas universidades, o la parábola de que los hijos de los CEO de Silicon Valley tienen vetadas las redes, pero cada vez que abro la boca para advertir del daño de las redes, algo me hace sonar como un mester de clerecía.   

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    El fin de los parchazos de Sainz de la Maza
  7. 7

    42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada
  8. 8

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026
  9. 9

    Cantabria, en aviso naranja por fenómenos costeros: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cada tiempo, su demonio

Cada tiempo, su demonio