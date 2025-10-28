El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta San Miguel

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:05

Entre el cambio de hora y que en las calles de medio Cantabria cuelgan ya las luces de Navidad, tengo la sensación de haber viajado ... en el tiempo en direcciones opuestas. Sucede después de retrasar el reloj, cuando al luz nos concede una tregua por la mañana y por las tardes nos obliga a hibernar si no fuera porque hay que empezar a pensar en qué pondrás de cena en Nochebuena, sin mencionar, claro, las calabazas y telas de araña y caramelos con los que saciar de azúcar a un ejército de disfraces este viernes. No sé hasta qué punto hemos acelerado los procesos, pero tengo la impresión de que últimamente solo corre el tiempo, si es que acaso es lo único que progresa.

