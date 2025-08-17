El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ibarrola

El nuevo Plan Marshall

Los aranceles de Trump van de reordenación económica y política. Serán la respuesta coactiva a los desacuerdos. Por ahora China, India y Brasil resisten

Miguel Ángel García Herrera y Juan Luis Ibarra Robles

Catedrático emérito de Derecho Constitucional y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:02

Cuando Donald Trump agitó el problema de los aranceles, pensamos en las ventajas de la fortaleza comunitaria. Aislados en nuestros Estados quedaríamos engullidos sin remisión, ... pero la Unión Europea conseguiría una relación equilibrada. Después del acuerdo alcanzado, las reacciones se mueven entre el rechazo crítico, el consuelo resignado del mal menor y la evidencia de que las expectativas se han frustrado. Como escribió Jorge Manrique, «qué se hizo» de la riqueza y del comercio comunitarios, de la Europa soberana de Macron, de la Europa independiente de Merz, para acabar doblegada en el campo de golf escocés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  2. 2 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  3. 3 San Roque, protagonista
  4. 4 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  6. 6

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  7. 7

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  8. 8

    Cantabria flexibiliza los requisitos de los centros de acogida ante la anunciada llegada masiva de menores migrantes
  9. 9

    Un paseo abrasador a las dos de la tarde
  10. 10 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El nuevo Plan Marshall

El nuevo Plan Marshall