Los retos de red eléctrica tras el apagón

El sistema español está diseñado para energías síncronas frente al impulso político a la eólica y fotovoltaica

Miguel Ángel Sastre Bezanilla

Exprofesor del Instituto de Estudios Nucleares e Investigación y Desarrollo de Reactores de la Junta de Energía Nuclear

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:35

Los sistemas eléctricos actuales, como Red Eléctrica Española, se basan en diseños que en su origen se consideraron adaptados a las leyes eléctricas existentes y ... con el desarrollo tecnológico se construyeron las máquinas apropiadas. Este sistema eléctrico es 'síncrono' y la energía se genera en máquinas rodantes, denominadas alternadores o generadores que producen corriente alterna y trabajan en paralelo en una red, de tal forma que el conjunto de ésta se mantiene estable, siendo capaces de estar acopladas todas las máquinas rodantes en caso de perturbaciones y suministrar la energía necesaria para dar servicio a la demanda. Las máquinas conservan el sincronismo bajo parámetros muy específicos como la frecuencia, que en España es de 50 Hertzios.

