El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Adecuación en diferido

Resulta difícil imaginar que la Consejería de Educación pensara que se iba a aceptar un acuerdo cuya aplicación se restrasaría al menos dos años

Miluca Berberana

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:13

Comenta

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha permanecido cuarenta días en silencio. Es probable que pensara –no sin cierta razón– que estar callado era la ... forma menos mala de no tensionar más a un colectivo como el docente, que lleva ya tiempo enfadado tanto con el asunto de la adecuación retributiva como con otras políticas de su departamento. El pasado 15 de octubre, no obstante, Silva rompió su voto de silencio, abandonó su retiro espiritual y citó a los representantes sindicales del profesorado para hacerles una oferta que, en palabras de la presidenta del Gobierno, no podrían rechazar. Habida cuenta del optimismo que rezumaban los vaticinios de Sáenz de Buruaga, la convocatoria de la mesa de negociación despertó de nuevo ciertas esperanzas. Y, de nuevo, se volvieron a frustrar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  2. 2

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  3. 3

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  4. 4 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  5. 5

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  9. 9

    El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública
  10. 10

    Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Adecuación en diferido