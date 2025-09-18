El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sentirse virtuosos

Miquel Escudero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:05

Los continuados incidentes en La Vuelta a España para expulsar al equipo ciclista de Israel me parecen inaceptables. El argumento esgrimido puede girarse contra cualquiera: ... la invasión estadounidense de Irak con una mentirosa razón, la ocupación china del Tíbet o la matanza impune de estudiantes en la plaza de Tiananmén, la invasión rusa de Ucrania. ¿Quiere esto decir que estoy a favor de las brutalidades ordenadas por Netanyahu y practicadas por su ejército? En absoluto. Pero hay que distinguir entre gobernantes y ciudadanos. El sistema binario –de ceros y unos– es provechoso para los dispositivos electrónicos, pero no sirve para interpretar lo que hacemos en la vida o lo que sucede en el mundo. El carismático líder opositor ruso Alexéi Navalni, asesinado el año pasado, acertaba al decir que «el mayor error que Occidente comete sobre Rusia es equiparar el Estado ruso con la población rusa». Es lo que sucede con esta nueva oleada antisemita.

