Negociación y algo de teatrosobre los Presupuestos de 2026

PP y PRC escenifican la gran distancia que les separa, a la expectativa de verificar si es un ultimátum o hay margen para el acuerdo en torno a las cuentas bien recibidas por sindicatos y patronal

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:58

Comenta

Buruaga le pasa a Revilla poco más que una chuleta de examen con un resumen básico de los Presupuestos 2026 y el PRC responde al ... PP con un documento tan exhaustivo como la Enciclopedia Británica con sus exigencias para aprobar las cuentas, cinco grandes asuntos y tres docenas de menor calado. Ahora se trata de saber si los regionalistas lanzan un ultimátum en toda regla, lo tomas o lo dejas, o es una propuesta de máximos que se puede negociar a la baja. El plazo de treinta días que fija el PRC es holgado para llegar a algún acuerdo, pero hay que discernir si en realidad está dispuesto a respaldar los Presupuestos, que hasta han recibido ya el aval provisional de sindicatos y patronal, lo que pone en tela de juicio la reprobación regionalista, o aun así prefiere echarse al monte para hacer más creíble su oposición al Gobierno Buruaga en la carrera electoral. También habrá que evaluar hasta dónde está dispuesto a llegar el PP en su esfuerzo porque el regionalismo apruebe el tercer proyecto presupuestario ya presentado por el Gobierno en el Parlamento. En la estrategia negociadora entra la discusión a cara de perro desde posiciones muy lejanas, pero también hay que dar margen al teatrillo de los interlocutores.

