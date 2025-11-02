El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La ciudad como botín, para negociar entre partidos

Con el Conservatorio, Torrelavega es rehén de un juego que no distingue derechos de favores

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:58

En los momentos previos al intento de aprobar los Presupuestos de Cantabria, con su sistema de 'negociación a la catalana', se ha incluido una partida ... de 20 millones de euros para construir un Conservatorio de Música y Danza en Torrelavega. Lo hizo, adelantándose, la presidenta de Cantabria en un acto público celebrado en la ciudad, a sabiendas de que en el auditorio estaba sentado el alcalde López Estrada, y a sabiendas también, de que es uno de los actores que pueden influir para que el PRC le dé el ansiado 'sí' a las Cuentas del Gobierno regional. Bienvenida sea la promesa, aunque sea con casi 50 años de retraso, aunque también ha llegado la inquietud cuando en el cuestionario de exigencias del PRC al PP para aprobar los números de 2026 no se vea incluida esta reivindicación por parte de los regionalistas. Pero los bienpensantes debemos suponer que lo dan por hecho y que no hace falta recordarlo en un 'papeluco'.

