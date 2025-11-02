La ciudad como botín, para negociar entre partidos

Comenta Compartir

En los momentos previos al intento de aprobar los Presupuestos de Cantabria, con su sistema de 'negociación a la catalana', se ha incluido una partida ... de 20 millones de euros para construir un Conservatorio de Música y Danza en Torrelavega. Lo hizo, adelantándose, la presidenta de Cantabria en un acto público celebrado en la ciudad, a sabiendas de que en el auditorio estaba sentado el alcalde López Estrada, y a sabiendas también, de que es uno de los actores que pueden influir para que el PRC le dé el ansiado 'sí' a las Cuentas del Gobierno regional. Bienvenida sea la promesa, aunque sea con casi 50 años de retraso, aunque también ha llegado la inquietud cuando en el cuestionario de exigencias del PRC al PP para aprobar los números de 2026 no se vea incluida esta reivindicación por parte de los regionalistas. Pero los bienpensantes debemos suponer que lo dan por hecho y que no hace falta recordarlo en un 'papeluco'.

La creación de un Conservatorio en Torrelavega esta pendiente desde 1975, cuando Nobel Sámano, fundador de la Escuela de Música, presentó la idea al alcalde Carlos Monje, quien la acogió con entusiasmo, así como Julio Ruiz de Salazar, entonces concejal de Cultura. Fue en la Corporación presidida por Manolo Teira cuando tuvo el primer frenazo al tildarla de una 'alcaldada' de su antecesor. La Escuela comenzó entonces un peregrinaje desde el instituto Marqués de Santillana a la Casa de Cultura, y finalmente, a las escuelas de Campuzano. En el mandato como consejero de Educación de Miguel Ángel Serna (PP), en 2015, se anunció la construcción del Conservatorio, pero con la llegada del socialista Ramón Ruiz, el proyecto quedó olvidado. Fue en el Parlamento de Cantabria, en 2016, cuando el Grupo Popular presentó una proposición no de ley instando al Gobierno a incluir en el Presupuesto de 2017 una partida para construirlo. Pudo salir adelante la propuesta gracias a los votos del PP, Ciudadanos y Podemos, porque el PRC y el PSOE votaron en contra. El ponente socialista, Víctor Casado, defendió su postura diciendo que Serna había construido «un precioso castillo de naipes» en torno al Conservatorio y que las instalaciones en la escuela de Campuzano «son muy dignas». La regionalista Teresa Noceda acusó también a Serna de haberles dejado «un marrón» y de que la obra se haría «cuando haya dinero y se pueda». Así, durante los últimos nueve años de gobiernos PRC-PSOE, y ya fallecido Nobel Sámano, autentico 'pepito grillo' de los políticos en este asunto, Torrelavega ha seguido pacientemente esperando el Conservatorio de Música, ya ampliado a Danza, hasta que hace unas semanas Buruaga aseguró que la obra quedaría incluida en el Presupuesto de 2026, si lo apoyan los regionalistas, en un evidente guiño a López Estrada. Así Torrelavega, de nuevo, se convierte en rehén del juego político olvidando la diferencia entre derechos y favores.

