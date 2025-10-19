El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La tierra dormida

Cuerpo a tierra que vienen los nuestros

En el ideario de algunos socialistas se imagina una candidatura liderada por el exalcalde de Cartes

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:31

Tradicionalmente, se les ha atribuido a los políticos gallegos cierta sorna a la hora de valorar situaciones. Uno de ellos dejó una frase para la ... historia: «Cuerpo a tierra que vienen los nuestros». La dijo Pío Cabanillas, ministro de Turismo con Franco –reconvertido en democristiano–, y de Justicia en el último gobierno de la UCD, que definía a la perfección las luchas intestinas que devoraron el partido creado por Adolfo Suárez. Hay otra acepción similar, la de 'fuego amigo', acuñada durante la Primera Guerra Mundial, cuando a menudo los proyectiles no alcanzaban el objetivo enemigo y sí el propio. Vienen las frases a colación ante la conflagración silente e incruenta que se está viviendo en el seno del Partido Socialista con el que ya comienza a ser definido como 'Caso Molleda'. Se refiere a Agustín Molleda, exalcalde de Cartes, y actual secretario de Organización del PSOE de Cantabria, quien durante su mandato como caporal, ejecutó un proceso de estabilización de plazas en cuyo procedimiento él y su hermana lograron ser fijos en el Ayuntamiento. Así, el 'caso Molleda' se está instalando en el interior del PSOE, con acusaciones de uso de poder, conflicto de intereses y presunta irregularidad, frente a la defensa de la cúpula regional de que todo fue conforme a la legalidad vigente.

eldiariomontanes Cuerpo a tierra que vienen los nuestros