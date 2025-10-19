Comenta Compartir

Tradicionalmente, se les ha atribuido a los políticos gallegos cierta sorna a la hora de valorar situaciones. Uno de ellos dejó una frase para la ... historia: «Cuerpo a tierra que vienen los nuestros». La dijo Pío Cabanillas, ministro de Turismo con Franco –reconvertido en democristiano–, y de Justicia en el último gobierno de la UCD, que definía a la perfección las luchas intestinas que devoraron el partido creado por Adolfo Suárez. Hay otra acepción similar, la de 'fuego amigo', acuñada durante la Primera Guerra Mundial, cuando a menudo los proyectiles no alcanzaban el objetivo enemigo y sí el propio. Vienen las frases a colación ante la conflagración silente e incruenta que se está viviendo en el seno del Partido Socialista con el que ya comienza a ser definido como 'Caso Molleda'. Se refiere a Agustín Molleda, exalcalde de Cartes, y actual secretario de Organización del PSOE de Cantabria, quien durante su mandato como caporal, ejecutó un proceso de estabilización de plazas en cuyo procedimiento él y su hermana lograron ser fijos en el Ayuntamiento. Así, el 'caso Molleda' se está instalando en el interior del PSOE, con acusaciones de uso de poder, conflicto de intereses y presunta irregularidad, frente a la defensa de la cúpula regional de que todo fue conforme a la legalidad vigente.

La filtración de documentos que hablan de este hecho, no está produciendo en el seno socialista de Torrelavega la respuesta habitual –el argumentario– de «todos a una», que se constata cuando el centenario partido se siente atacado desde fuera. No sé si decirlo, pero imagino cierta disimulada sonrisa en algunos rostros directamente implicados en la gestión local del partido creado por Pablo Iglesias. No se puede afirmar con certeza que haya 'fuego amigo' pero hay varios indicios de que dentro del PSOE en Cantabria existen tensiones y pugnas de poder que podrían estar alimentando esta crisis. Sin confirmación, sin datos fehacientes, pero desde hace tiempo, en el imaginario popular, se ha venido dibujando una candidatura futura del PSOE en Torrelavega encabezada por el imbatible exalcalde de Cartes –desde hace tiempo residente en la capital del Besaya– o bien, la posibilidad de que desde su actual cargo de poderoso secretario de organización, pudiera llamar a la renovación de un partido que ha ido perdiendo fuelle en el que fuera su principal bastión en Cantabria: Torrelavega. Si bien la Ejecutiva local del PSOE expresó en su momento su voluntad de trabajar con la nueva dirección regional tras las últimas primarias, y de mantener normalidad democrática en los procesos internos, no es menos cierto que militantes de las agrupaciones locales del PSOE, incluida Torrelavega, pidieron formalmente la apertura de expediente contra Molleda por sus declaraciones, cuando vinculó a Zuloaga con Cerdán. A las trincheras, y con casco, que vienen los nuestros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión