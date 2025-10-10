El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agustín Molleda, número dos del PSOE cántabro y exalcalde de Molleda. Nacho Cavia

La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él

El número dos del PSOE, igual que ocurrió con su puesto como encargado de Mantenimiento, convocó el concurso y eligió los miembros del jurado que hicieron fija a su hermana como monitora de tiempo libre

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

No solo Agustín Molleda consiguió su plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes como encargado de Mantenimiento en un concurso convocado y resuelto mientras él mismo era alcalde con mayoría absoluta ... de ese municipio en 2023. También su hermana, Ana Isabel Molleda, logró estabilizar su puesto como monitora de tiempo libre del Consistorio en esas mismas fechas al ganar su plaza en el mismo proceso convocado por el número dos del PSOE cántabro.

