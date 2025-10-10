La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él

No solo Agustín Molleda consiguió su plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes como encargado de Mantenimiento en un concurso convocado y resuelto mientras él mismo era alcalde con mayoría absoluta ... de ese municipio en 2023. También su hermana, Ana Isabel Molleda, logró estabilizar su puesto como monitora de tiempo libre del Consistorio en esas mismas fechas al ganar su plaza en el mismo proceso convocado por el número dos del PSOE cántabro.

Su hermano, actual secretario de Organización de los socialistas cántabros, eligió a los miembros del jurado por resolución de Alcaldía y firmó las bases, las listas y la resolución final del concurso en el que ella, junto a otras dos trabajadoras, superaron a 21 personas más que se presentaron al mismo puesto de trabajo municipal. Ana Isabel Molleda llevaba como interina en el Consistorio desde octubre de 2006, nueve años antes de que Molleda ganara las elecciones por primera vez en 2015.

Fue hace tres años, según la documentación a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, justo antes de las elecciones de 2023, cuando el todavía alcalde de Cartes convocó un concurso para hacer fijas 26 plazas de trabajo temporales en el Ayuntamiento, tal y como marcaba la ley nacional para acabar con la temporalidad en la Administración Pública. Entre esos puestos se incluyeron el del propio Molleda y su hermana.

Esa misma normativa establece que el sistema habitual para hacer fijos los puestos de trabajo sea el concurso-oposición libre, con una valoración del 45% de la nota para el examen, y el resto, para la experiencia en el cuerpo, escala o categoría de que se trate en ese caso.

Sin embargo, el Ayuntamiento decidió acogerse a una «excepcionalidad» de la ley y hacerlo vía concurso de méritos. Para esos casos, la normativa dice expresamente que las valoraciones de las bases deben ser «abstractas y generales para preservar la igualdad de todos los ciudadanos», lo que obliga a elegir «reglas fundadas en criterios objetivos y presididos por los cánones de mérito y capacidad».

La propia legislación marca que, en el caso del concurso de méritos, el límite máximo de la experiencia profesional no puede superar el 45% de la puntuación máxima total del proceso. En el caso de Cartes, se otorgó un 80% de la nota a haber desempeñado esos mismos puestos con anterioridad. Y con un matiz añadido que le daba clara ventaja al regidor sobre otros candidatos: diez puntos por cada año trabajado en ese mismo cargo en el Ayuntamiento frente a solo dos puntos por haber hecho lo mismo en otro municipio distinto.

El entonces alcalde fue el único que se presentó a su plaza y consiguió la mayor puntuación en todos los aspectos: 100 puntos sobre 100 posibles. Su hermana, por su lado, fue una de las tres ganadoras al lograr una puntuación de 88, la tercera más alta de las 24 personas que se presentaron a monitor de tiempo libre, debido a que la experiencia profesional en ese mismo puesto y en ese mismo municipio suponía el 80% de la nota, igual que había ocurrido en el caso de su hermano.

Ese jurado elegido por Molleda estaba compuesto en ambos casos por el coordinador deportivo del Ayuntamiento de Cartes, Gustavo Saiz; el ingeniero municipal, Sergio Franco; una auxiliar administrativa, Luz María Oviedo; el interventor, Íñigo Echegoyen; y la secretaria del Consistorio, María José Peña. Todos ellos designados por el propio alcalde para formar parte del tribunal, tal y como se puede leer en las bases.

Este asunto ha provocado una fuerte polémica interna en el PSOE. Mientras la Ejecutiva de Pedro Casares ha defendido sin fisuras, de momento, a Molleda, otros militantes y dirigentes han puesto en cuestión la limpieza del proceso. PP y Vox también han cuestionado la ética o, incluso, la legalidad de las acciones desarrolladas por el exalcalde de Cartes.