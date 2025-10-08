Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija

Antes de ser secretario de Organización del PSOE cántabro, mano derecha de Pedro Casares y alcalde de Cartes durante una década –entre 2015 y ... 2025–, Agustín Molleda trabajaba como encargado de Mantenimiento del Ayuntamiento de la villa. Un puesto de carácter temporal que ocupaba como personal laboral indefinido no fijo hasta que dio el salto a la política. Pero hace tres años, según la documentación a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, justo antes de las elecciones de 2023, el dirigente socialista convocó un concurso de méritos para hacer fijo ese puesto de trabajo, además de los de encargado de Aguas y de Obras del Consistorio. Un proceso que, como alcalde, decidió que se resolviera por méritos y no por oposición libre, además de establecer él mismo a los miembros del jurado, que le dieron la máxima nota posible como único candidato presentado y, por tanto, la propiedad de la plaza al que era el regidor en ese momento. Molleda renunció a la Alcaldía más tarde, en 2025, para dedicarse por completo a sus nuevas obligaciones en el PSOE, pero para entonces ya había dejado resuelto su futuro profesional al margen de la política.

Fue en diciembre de 2022 cuando, por resolución de Alcaldía, Molleda convocó el proceso apelando a la ley nacional, de diciembre de 2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta normativa establece que el sistema habitual para hacer fijos los puestos de trabajo sea el concurso-oposición libre, con una valoración del 40% de la nota para el examen, y el resto, para la experiencia en el cuerpo, escala o categoría de que se trate en ese caso.

Molleda asegura que el proceso «cumple la legislación» El secretario de Organización del PSOE asegura que el proceso selectivo «se hizo en todo momento cumpliendo la legislación de aplicación vigente, respetando escrupulosamente todos los procedimientos y trámites necesarios (negociación colectiva, publicación de oferta de empleo público, publicación de la convocatoria, informe jurídico, informe económico…), habiéndose convocado un proceso ajustado a derecho, con todas las garantías de publicidad, transparencia, igualdad y capacidad, al que pudo presentar a instancia de cualquier ciudadano interesado». El exalcalde de Cartes asegura que tanto su plaza como otras 25 más salieron a concurso para cumplir con la ley nacional para reducir la temporalidad, publicándose la convocatoria y las bases en el Boletín Oficial de Cantabria. Y que para la plaza de encargado de Mantenimiento solo se presentó él. Como alcalde, se abstuvo de la resolución del citado procedimiento de selección, firmando el expediente la primera teniente de alcalde.

Sin embargo, Molleda decidió acogerse a una «excepcionalidad» de la ley y hacerlo vía concurso de méritos. Para esos casos, la normativa dice expresamente que las valoraciones de las bases deben ser «abstractas y generales para preservar la igualdad de todos los ciudadanos», lo que obliga a elegir «reglas fundadas en criterios objetivos y presididos por los cánones de mérito y capacidad». En el caso de Cartes, el Ayuntamiento otorgó un 80% de la nota a haber desempeñado ese mismo puesto con anterioridad. Y con un matiz añadido que le daba clara ventaja al regidor sobre otros candidatos: diez puntos por cada año trabajado en ese mismo cargo en el Ayuntamiento de Cartes frente a solo dos puntos por haber hecho lo mismo en otro municipio distinto.

100 sobre 10

El otro 20% de la nota lo daban la asistencia a cursos, tener el carnet de conducir de clase C1 y haber hecho una formación de operador de retrocargadora. El entonces alcalde consiguió la mayor puntuación en todos los aspectos: 100 puntos sobre 100 posibles.

Ese jurado elegido por Molleda estaba compuesto por el coordinador deportivo del Ayuntamiento de Cartes, Gustavo Saiz; el ingeniero municipal, Sergio Franco; una auxiliar administrativa, Luz María Oviedo; el interventor, Íñigo Echegoyen; y la secretaria del Consistorio, María José Peña. Todos ellos designados por el propio alcalde para formar parte del tribunal, tal y como se puede leer en la base decimosegunda de la convocatoria.

Diciembre de 2022 Por resolución de Alcaldía, Molleda aprueba las bases y la convocatoria del concurso de méritos para estabilizar tres puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Cartes, entre ellos el de encargado de Mantenimiento.

Abril de 2023 El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica la lista provisional de admitidos al concurso. Los aspirantes tuvieron antes que mandar sus instancias directamente al alcalde. Molleda es el único candidato que se presenta a encargado de Mantenimiento.

Octubre de 2023 El tribunal del concurso, formado por cinco personas designadas por el alcalde, todas miembros del Ayuntamiento, se reúne y otorga a Agustín Molleda la máxima puntuación posible para quedarse con la plaza fija.

Molleda, al que todos los posibles aspirantes debían remitirle directamente sus instancias, según la base octava del documento, fue al final el único candidato que se presentó, según se puede leer en la lista provisional publicada en el BOC en abril de 2023, apenas un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Precedente en Torrelavega

Existen al menos dos precedentes con rasgos similares, que no idénticos, sobre concursos diseñados y ganados por concejales de ayuntamientos. El último, este mismo año, ocurrió en La Puebla de Cazalla (Sevilla), gobernado por Izquierda Unida. Allí, el edil Diego Luis Valle Hormigo tuvo que renunciar a su cargo de concejal de Juventud tras haber participado en una bolsa de empleo y haber sido el único ganador de una plaza eventual de dinamizador social convocada por el departamento que él mismo dirigía.

El segundo caso tuvo lugar en 2016 en el Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel). La concejala de Hacienda, Anabel Fernández (PP), supervisó y promovió la convocatoria de una plaza de interino como técnico de Intervención. La polémica saltó cuando ella misma apareció como una de las aspirantes y, después, ganó la plaza. El PP defendió en todo momento la legalidad del proceso y el derecho de la edil, como cualquier otro ciudadano, a presentarse a una oposición. Ella nunca dimitió, de hecho continúa como concejala de Hacienda hoy en día, aunque sí renunció a la plaza de interina.

Existe un tercer caso más lejano en el Ayuntamiento de Torrelavega, donde podría estar preparando Molleda, precisamente, su futuro político como posible candidato del PSOE a la Alcaldía. Allí, en 1999, el socialista Mariano Fernández Urresti dimitió como concejal de Cultura después de haber obtenido plaza de funcionario como técnico sociocultural en el Consistorio, en un proceso convocado por el mismo departamento que dirigía.