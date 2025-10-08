El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El actual secretario de Organización del PSOE y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda. Nacho Cavia

Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija

Por resolución de Alcaldía, inició en 2022 el proceso, eligió a los miembros del jurado y sacó la máxima nota posible para estabilizar su puesto de encargado de Mantenimiento

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:12

Antes de ser secretario de Organización del PSOE cántabro, mano derecha de Pedro Casares y alcalde de Cartes durante una década –entre 2015 y ... 2025–, Agustín Molleda trabajaba como encargado de Mantenimiento del Ayuntamiento de la villa. Un puesto de carácter temporal que ocupaba como personal laboral indefinido no fijo hasta que dio el salto a la política. Pero hace tres años, según la documentación a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, justo antes de las elecciones de 2023, el dirigente socialista convocó un concurso de méritos para hacer fijo ese puesto de trabajo, además de los de encargado de Aguas y de Obras del Consistorio. Un proceso que, como alcalde, decidió que se resolviera por méritos y no por oposición libre, además de establecer él mismo a los miembros del jurado, que le dieron la máxima nota posible como único candidato presentado y, por tanto, la propiedad de la plaza al que era el regidor en ese momento. Molleda renunció a la Alcaldía más tarde, en 2025, para dedicarse por completo a sus nuevas obligaciones en el PSOE, pero para entonces ya había dejado resuelto su futuro profesional al margen de la política.

