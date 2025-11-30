El sonido de Torrelavega

Comenta Compartir

La Torrelavega de los años sesenta y setenta vivió la misma sacudida cultural que transformó a toda una generación en medio mundo. Mientras The Beatles, ... The Rolling Stones, y otros grandes nombres del pop y el rock británico irrumpían con nuevas formas de entender la música, los jóvenes torrelaveguenses descubrieron que podían tomar una guitarra, juntarse con amigos y construir su propia voz. Fue un período en el que la modernidad, la curiosidad y el deseo de expresión se mezclaron. Aquellas bandas, inspiradas por los ritmos y las melodías que llegaban desde Liverpool o Londres, adaptaron las influencias extranjeras a su realidad cotidiana. Ensayaban en garajes, bares, locales improvisados, y actuaban en fiestas, verbenas o pequeños escenarios donde la música se convertía en un punto de encuentro generacional. En la nostalgia quedan los conciertos de verano en la mítica Pista Río. Aunque pocos alcanzaron proyección más allá de la región, fueron fundamentales para sembrar una semilla: la idea de que Torrelavega también podía ser un lugar donde crear, experimentar y sonar diferente. Sus integrantes, muchas veces autodidactas, aportaron entusiasmo y frescura. Gracias a ellos, la ciudad comenzó a construir una escena propia, marcada por la energía de aquella época que, pese a su precariedad, estaba llena de ilusión y atrevimiento. En Torrelavega, la década pop dejó algo más que canciones: espíritu de búsqueda, actitud creativa y certeza de que la música también forma parte de la pequeña historia de la ciudad. Oyarbide, un roquero de esos que nunca mueren, ayuda a memorizar nombres, a fuer de algún indeseado olvido, como Luetiga, Marcos Bárcena, Emilio Casal, Círculo 3, Jaquemate, Los Sandwich's (grupo formado en el poblado de Sniace), Dúo Herman, Agrupación 2000, Antología, Bloque, Contraluz, Expression, Grupo Central Soul, Ilusión Joven, Jaquemate, Los Arqueros, Los Astros, Los Bélicos, Los Comandos, Los Diabólicos, Los Duendes, Los Fuegos, Los Mantos, Zapata, Zeros, Mezcla… Actualmente en Torrelavega, la referencia musical moderna está en Fonso Blanco, una vida dedicada a la música. No solo es cantante, guitarrista, musico, creativo… su talento abarca las habilidades de un gran showman. Fortalecido musicalmente durante años en conocidas orquestas como 'La Fórmula' o 'Super Hollywwood', actualmente se encuentra dirigiendo y produciendo la suya propia, bautizada como 'La Resistencia', con cuatro horas de música en directo por toda España. Como solista, ha sido el único cantante cántabro, y contadísimos en el panorama nacional, que fue invitado a cantar en una espectacular boda celebrada en la República Dominicana. Sorprende su talento, sus propias composiciones, y su facilidad para imitar a la perfección a famosos cantantes como Joaquín Sabina, Raphael, Enrique y Julio Iglesias…, actuando como solista en los eventos públicos y selectas fiestas privadas por toda la geografía nacional. Todos, han sido y son un orgullo para la ciudad.

